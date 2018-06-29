У Малі невідомі напали на штаб-квартиру G5 Sahel

У G5 Sahel входять п'ять африканських країн

Невідомі напали на штаб-квартиру G5 Sahel у Малі в п'ятницю, 29 червня. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на місцеві джерела і працівників миротворчої місії ООН.

"Неопізнані нападники здійснили напад штаб-квартиру G5 Sahel у центрі Малі в п'ятницю", - відзначає агентство.



Також зазначено, що поки немає деталей про масштаби та наслідки нападу.

Відзначимо, в G5 Sahel входять п'ять африканських країн: Чад, Нігер, Малі, Мавританія і Буркіна-Фасо.

Організація була створена в 2014 році для зміцнення співпраці в регіоні і захисту від зовнішніх загроз, зокрема від екстремізму в сахельского регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік влаштував стрілянину в редакції газети Capitol Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США). У поліції заявили, що нападник діяв цілеспрямовано, це було "щось на кшталт вендети".