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У Малі невідомі напали на штаб-квартиру G5 Sahel

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 18:10
Фото: G5 Sahel ( flickr.com/EUTM Mali)
Фото: G5 Sahel ( flickr.com/EUTM Mali)

У G5 Sahel входять п'ять африканських країн

Невідомі напали на штаб-квартиру G5 Sahel у Малі в п'ятницю, 29 червня. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на місцеві джерела і працівників миротворчої місії ООН.

"Неопізнані нападники здійснили напад штаб-квартиру G5 Sahel у центрі Малі в п'ятницю", - відзначає агентство.

Також зазначено, що поки немає деталей про масштаби та наслідки нападу.

Відзначимо, в G5 Sahel входять п'ять африканських країн: Чад, Нігер, Малі, Мавританія і Буркіна-Фасо.

Організація була створена в 2014 році для зміцнення співпраці в регіоні і захисту від зовнішніх загроз, зокрема від екстремізму в сахельского регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік влаштував стрілянину в редакції газети Capitol Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США). У поліції заявили, що нападник діяв цілеспрямовано, це було "щось на кшталт вендети".

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Теги публікації: нападение, Мали  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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