Мова йде про колишнього тренера Повєткіна Ігоря Несторова.

"Вагнерівця" було ліквідовано під час виконання ним "бойового завдання" в Малі. Раніше найманці стверджували, що нібито "виконали місію", але продовжують зазнавати втрат на території республіки.

Фото: Ігор Нестеров та боксер Олександр Повєткін (джерела РБК-Україна)

Ігор Несторов

Злочинець від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) брав участь у війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами.

Окремо варто додати й те, що особисто Повєткін, який є вихованцем ліквідованого терориста, також підтримав війну проти України.