Речь идет о бывшем тренере Поветкина Игоре Несторове.

"Вагнеровца" был ликвидирован во время выполнения им "боевого задания" в Мали. Ранее наемники утверждали, что якобы "выполнили миссию", но продолжают нести потери на территории республики.

Фото: Игорь Нестеров и боксер Александр Поветкин (источники РБК-Украина)

Игорь Несторов

Преступник с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) участвовал в войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими террористами.

Отдельно стоит добавить и то, что лично Поветкин, который является воспитанником ликвидированного террориста, также поддержал войну против Украины.