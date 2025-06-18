ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ліквідація зрадника Грицая в Бердянську: джерела розкрили деталі операції ГУР

Бердянськ, Середа 18 червня 2025 19:04
UA EN RU
Ліквідація зрадника Грицая в Бердянську: джерела розкрили деталі операції ГУР Ілюстративне фото: у Бердянську застрелили зрадника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Ліквідація зрадника Михайла Грицая в тимчасово окупованому Бердянську була операцією Головного управління розвідки. Його застрелили.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Як зазначили співрозмовники видання, Грицай катував українських полонених і привласнював державне майно. У Бердянську він був так званим "заступником міського голови з питань інфраструктури, ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу" окупаційної адміністрації.

За даними джерел, зрадника застрелили в Бердянську за допомогою пістолета з глушником.

Варто зауважити, що Грицай неодноразово балотувався в народні депутати, був помічником нардепа, очолював бердянську міську організацію партії "Соціалістична Україна".

"Подібних цілей - колаборантів, поплічників ворога, - на тимчасово окупованих територіях України у нас ще достатньо. Обов'язково прийдемо до кожного і припинимо їхню злочинну діяльність у будь-який спосіб: із глушником і без, тихо і голосно, але завжди - ефективно", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Ліквідація Грицая

Нагадаємо, про ліквідацію Михайла Грицая в тимчасово окупованому Бердянську стало відомо сьогодні, 18 червня, ввечері.

ГУР не уточнювало, як саме його ліквідували і хто організував операцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ ГУР Війна в Україні
Новини
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді