Ліквідація зрадника Грицая в Бердянську: джерела розкрили деталі операції ГУР

Ліквідація зрадника Михайла Грицая в тимчасово окупованому Бердянську була операцією Головного управління розвідки. Його застрелили.

Як зазначили співрозмовники видання, Грицай катував українських полонених і привласнював державне майно. У Бердянську він був так званим "заступником міського голови з питань інфраструктури, ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу" окупаційної адміністрації.

За даними джерел, зрадника застрелили в Бердянську за допомогою пістолета з глушником.

Варто зауважити, що Грицай неодноразово балотувався в народні депутати, був помічником нардепа, очолював бердянську міську організацію партії "Соціалістична Україна".

"Подібних цілей - колаборантів, поплічників ворога, - на тимчасово окупованих територіях України у нас ще достатньо. Обов'язково прийдемо до кожного і припинимо їхню злочинну діяльність у будь-який спосіб: із глушником і без, тихо і голосно, але завжди - ефективно", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.