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Маленький забытый историей человек: Подоляк об угрозах Медведева "судным днем"

Новина українською →
Воскресенье 17 июля 2022 18:13
Маленький забытый историей человек: Подоляк об угрозах Медведева "судным днем" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев является всего-навсего маленьким забытым историей человеком. Как личность политик вызывает лишь жалость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Портрет современной России - это Дмитрий Медведев, который угрожает кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает лишь жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Медведев пригрозил Украине "судным днем" если наши бойцы попытаются освободить украинский Крым от оккупантов.

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Ирина Подоляк Дмитрий Медведев Российская Федерация Украина
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Маленький забытый историей человек: Подоляк об угрозах Медведева "судным днем"
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