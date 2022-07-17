Маленький забытый историей человек: Подоляк об угрозах Медведева "судным днем"

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев является всего-навсего маленьким забытым историей человеком. Как личность политик вызывает лишь жалость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаун т советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Портрет современной России - это Дмитрий Медведев, который угрожает кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает лишь жалость . "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка? ",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Медведев пригрозил Украине "судным днем" если наши бойцы попытаются освободить украинский Крым от оккупантов.

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