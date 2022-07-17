Маленька забута історією людина: Подоляк про погрози Медведєва "судним днем"
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв є всього-на-всього маленькою забутою історією людиною. Як особистість політик викликає лише жалість.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Портрет сучасної Росії - це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?", - пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Медведєв пригрозив Україні "судним днем", якщо наші бійці спробують звільнити український Крим від окупантів.
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