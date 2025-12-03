ua en ru
Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий "лук" дружини Віктора Павліка

Середа 03 грудня 2025 07:15
Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий "лук" дружини Віктора Павліка Дружина Павліка Катерина Репяхова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова продемонструвала стильний зимовий образ, у якому поєднується класика та сучасні тренди. У центрі "луку" - маленька чорна сукня та довге об'ємне пальто "з чоловічого плеча", що створює ефектну гру контрастів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Який "лук" вибрала Катерина Репяхова

Сіре пальто

Головним акцентом образу Катерини стало довге вовняне пальто глибокого сірого кольору з акцентними плечима. Це вбрання повністю відповідає тренду на гіпероб'єм і архітектурний крій, що домінує у верхньому одязі останніх сезонів.

Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий &quot;лук&quot; дружини Віктора ПавлікаДружина Віктора Павліка показала модний "лук" (фото: instagram.com/repyahovakate)

  • Надмірний об'єм (оversize): пальто має максідовжину, що майже повністю закриває ноги, і навмисне вільний крій, що створює ефект "з чоловічого плеча". Такий фасон надає образу драматичності та сучасної халатності.
  • Акцентні плечі: особливу увагу звертають на жорсткі, гіпертрофовані плечі, які підкреслюють лінію силуету і візуально роблять фігуру більш витонченою, попри загальний об'єм. Цей елемент є прямим відсиланням до моди 80-х, що переживає черговий ренесанс.
  • Тканина і колір: класична вовняна тканина і нейтральний сірий колір роблять пальто універсальною інвестицією в зимовий гардероб, здатною поєднуватися з іншими відтінками.

Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий &quot;лук&quot; дружини Віктора ПавлікаКатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Маленька чорна сукня

Під пальто Катерина Репяхова одягла мінімалістичну чорну сукню, яка є основою гардероба.

  • Крій та довжина: сукня має довжину міні та ідеально поєднується з високими чобітьми. Приталений силует добре підкреслює талію, а мінімальне декольте з невеликим вирізом-краплею робить акцент на шиї та ключицях.
  • Акцентні рукави: як і у випадку з пальтом, тут помітна тенденція до підкреслення лінії плечей. Рукава сукні мають чітко окреслені підплічники або особливий крій, що додає образу строгості та структури.

Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий &quot;лук&quot; дружини Віктора ПавлікаРепяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Взуття

Доповнюють образ високі чорні шкіряні чоботи на невеликих стійких підборах. Чоботи заввишки до коліна, одягнені поверх чорних колготок, створюють монолітну вертикаль, що візуально подовжує ноги.

Завершальними штрихами стали аксесуари, які врівноважують строгість чорно-сірої гами.

Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий &quot;лук&quot; дружини Віктора ПавлікаКатерина Репяхова показала образ із чорною сукнею (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сумка

Катерина вибрала мініатюрну сумочку бежевого або кремового відтінку, прикрашену бісером або перлами. Цей невеликий світлий елемент працює як яскрава пляма, надаючи образу святковості та легкості. Така сумочка ідеально підходить для вечірнього виходу.

Лаконічна зачіска (гладкий пучок) відкриває вуха, дозволяючи акцентувати увагу на масивних золотих сережках геометричної форми, що гармонійно підсвічують обличчя.

Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий &quot;лук&quot; дружини Віктора ПавлікаКатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Образ Катерини Репяхової є чудовим прикладом того, як можна адаптувати класичну маленьку чорну сукню до сучасних зимових реалій.

Поєднання об'ємного, майже чоловічого пальта з приталеною жіночою сукнею - майстер-клас зі створення контрастного і багатошарового образу, який є ключовим трендом сезону.

Цей лук - ідеальне натхнення для офісних зустрічей, світських заходів або вечірнього виходу в ресторан.

Маленька чорна сукня і довге пальто: зимовий &quot;лук&quot; дружини Віктора ПавлікаКатерина Репяхова з чоловіком (фото: instagram.com/repyahovakate)

