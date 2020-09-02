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Мальдивы изменили правила въезда для туристов

Мальдивы, Среда 02 сентября 2020 17:15
Мальдивы изменили правила въезда для туристов
Фото: Мальдивы (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Мальдив приняло решение ужесточить требования к въезду туристов. Такое решение было принято из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десяти курортах.

Об этом сообщает Medical Xpress.

Согласно новым правилам, на пограничном контроле необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.

В середине июля Мальдивы вновь открыли курортные острова для туристов, при этом при въезде не требовались результаты теста на коронавирус. С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах.

Напомним, 15 июля Мальдивы открыли границы для иностранных туристов.

Кроме того, для украинцев открыты границы 42 стран, среди которых Мальдивы.

Добавим, что Украина закрыла границы на въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

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