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Мальдіви змінили правила в'їзду для туристів

Мальдіви, Середа 02 вересня 2020 17:15
Мальдіви змінили правила в'їзду для туристів
Фото: Мальдіви (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Мальдів прийняло рішення посилити вимоги до в'їзду туристів. Таке рішення було прийнято через стрибок захворюваності COVID-19 на більш ніж десяти курортах.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Згідно з новими правилами, на прикордонному контролі необхідно буде пред'являти негативний результат тесту на коронавірус.

У середині липня Мальдіви знову відкрили курортні острови для туристів, при цьому при в'їзді не потрібні результати тесту на коронавірус. З того часу 29 місцевих співробітників і 16 іноземців отримали позитивні результати на курортах.

Нагадаємо, 15 липня Мальдіви відкрили кордони для іноземних туристів.

Крім того, для українців відкриті кордони 42 країн, серед яких Мальдіви.

Додамо, що Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.

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