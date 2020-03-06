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В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Новости » Общество     06.03.2020 - 19:24
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Иллюстративное фото (freepik)

По словам представителя ВОЗ, вирус может сохранить способность распространяться

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса COVID-19 летом. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться.

"Нам пока что неизвестно какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил он.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны. Также в ВОЗ выразил обеспокоенность недостаточной подготовкой некоторых стран к эпидемии COVID-19.

Кроме того, по прогнозам главного врача Англии Криса Уитти, коронавирусом могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии. Он добавил, что значительное количество случаев заражения вирусом Британия, возможно, увидит через шесть недель.

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