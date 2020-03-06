В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

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По словам представителя ВОЗ, вирус может сохранить способность распространяться

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса COVID-19 летом. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться.

"Нам пока что неизвестно какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил он.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны. Также в ВОЗ выразил обеспокоенность недостаточной подготовкой некоторых стран к эпидемии COVID-19.

Кроме того, по прогнозам главного врача Англии Криса Уитти, коронавирусом могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии. Он добавил, что значительное количество случаев заражения вирусом Британия, возможно, увидит через шесть недель.