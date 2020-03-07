ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У лидера Демократической партии Италии диагностировали коронавирус

Новости » Политика     07.03.2020 - 14:34
У лидера Демократической партии Италии диагностировали коронавирус
Фото: Никола Зингаретти (twitter.com/nzingaretti)

Никола Зингаретти сообщил, что некоторое время будет работать из дома

У лидера Демократической партии Италии Николы Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blog Sicilia.

По словам Зингаретти, он проведет некоторое время на карантине у себя дома, откуда будет выполнять часть своей политической работы.

"Врачи сказали мне, что у меня позитивный результат на COVID-19. Со мной все хорошо, но мне придется остаться дома на следующие несколько дней. Отсюда я продолжу следить за работой, которую предстоит сделать", - заявил политик.

Ранее в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Добавим, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд после возвращения из Соединенных Штатов сдала анализы на коронавирус COVID-19. При этом отмечается, что Кальюлайд отказалась от участия в мероприятиях, посвященных годовщине Конгресса Эстонии с целью предупреждения возможности распространения коронавируса.

Кроме того, в Исландии после выявления случаев коронавируса, было объявлено чрезвычайное положение. По состоянию на 7 марта общее число подтвержденных случаев составляет 43.

В Эстонии президента проверяют на коронавирус Первый случай коронавируса зафиксировали на Мальте
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь