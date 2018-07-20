Малайзия 30 июля обнародует отчет о пропавшем рейсе MH370

Доклад будет размещен в Интернете, а печатные экземпляры будут распространены среди семей и аккредитованных СМИ

Правительство Малайзии собирается 30 июля 2018 года представит полный окончательный отчет о расследовании пропажи в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. Об этом сообщил министр транспорта страны Энтони Локе, передает Reuters.

Министр отметил, что в среду, 18 июля, состоялся закрытый брифинг Кабинета министров Малайзии, на котором в среду одобрили представление отчета о MH370 близким родственникам пассажиров.

По словам Локе, во второй половине дня 30 июля команда следователей проведет открытую пресс-конференцию. После доклад будет размещен в Интернете, а печатные экземпляры будут распространены среди семей и аккредитованных средств массовой информации.

"Все международное сообщество будет иметь доступ к отчету… Мы привержены прозрачности, поэтому отчет будет представлен в полном объеме без каких-либо корректировок или поправок", - сказал министр.

Отметим, в ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров. Предварительно известно, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Во время поисковой операции не удалось установить место крушения самолета.

В ходе трехлетней поисковой операции, профинансорованную властями нескольких стран, обломки самолета так и не нашли.

Напомним, 29 мая 2018 года стало известно, что поиски обломков самолета Malaysia Airlines, потерпевшего крушение в марте 2014 года.