Малайзія 30 липня оприлюднить звіт про зниклий рейс MH370

Доповідь буде розміщено у Інтернеті, а друковані екземпляри будуть поширені серед сімей та акредитованих ЗМІ

Уряд Малайзії збирається 30 липня 2018 року представить повний остаточний звіт про розслідування зникнення в березні 2014 року малайзійського лайнера, який прямував рейсом MH370. Про це повідомив міністр транспорту країни Ентоні Локе, передає Reuters.

Міністр зазначив, що в середу, 18 липня, відбувся закритий брифінг Кабінету міністрів Малайзії, на якому в середу схвалили подання звіту про MH370 близьким родичам пасажирів.

За словами Локе, у другій половині дня 30 липня команда слідчих проведе відкриту прес-конференцію. Після доповідь буде розміщено у Інтернеті, а друковані екземпляри будуть поширені серед сімей та акредитованих засобів масової інформації.

"Все міжнародне співтовариство буде мати доступ до звіту... Ми прагнемо прозорості, тому звіт буде представлений у повному обсязі без будь-яких коригувань або поправок", - сказав міністр.

Зазначимо, в ніч на 8 березня 2014 року авіалайнер Boeing 777-200 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH370 з Куала-Лумпура в Пекін з 227 пасажирами і 12 членами екіпажу, пропав з екранів радарів. Попередньо відомо, що літак зазнав катастрофи в південній частині Індійського океану. Під час пошукової операції не вдалося встановити місце аварії літака.

В ході трирічної пошукової операції, профинансорованную владою декількох країн, уламки літака так і не знайшли.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року стало відомо, що пошуки уламків літака Malaysia Airlines, який зазнав аварії в березні 2014 року.