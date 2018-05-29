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Интервью

Поиски обломков пропавшего над Индийским океаном Boeing завершены

НовостиОбщество    29.05.2018 - 10:41
Иллюстративное фото (facebook.comLucas MarieTT)
Иллюстративное фото (facebook.comLucas MarieTT)

Завершены поиски обломков самолета Malaysia Airlines

Поиски обломков самолета Malaysia Airlines, потерпевшего крушение в марте 2014 года, завершены. Об этом сообщает ВВС.

В частности, сообщается, что поисковые работы ранее в этом году возобновила частная компания Ocean Infinity. По договоренности с правительством Малайзии, работы будут оплачены только в том случае, если удастся найти обломки борта, выполнявшего рейс MH370.

О том, что работы продлены до 29 мая рассказал малазийский министр транспорта Энтон лок Сью Фук. Он также подтвердил, что далее срок поисковых мероприятий продлеваться не будет.

Последний этап начался в январе, когда американская компания Ocean Infinity объявила о планах вести соответствующие работы в Индийском океане. Правительство Малайзии поддержало такие намерения. Работы начались 21 января. 2 мая в компании заявили, что готовятся к последнему этапу поисковых работ.

Правительство Малайзии накануне пообещало опубликовать полный отчет о работах по поиску обломков рейса MH370, сообщило издание Malaysia Kini. Отчет правительству также предоставит Ocean infinity.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 227 человек (большинство — граждане Китая) и 12 членов экипажа. Последний раз экипаж вышел на связь спустя 38 минут после взлета.

Поиски обломков вели власти Малайзии, Китая и Австралии. Свои работы они закончили в январе 2017 года. В середине мая 2018 года на австралийском девятом канале вышла передача о возможных причинах катастрофы. В ней высказывалось предположение, что командир воздушного судна в момент падения находился в сознании, он разгерметизировал борт и намерено повел самолет вниз. Но позднее в австралийском бюро по транспортной безопасности заявили, что пилот не мог находиться в сознании в последние минуты полета.

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Теги публикации: Boeing, поиск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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