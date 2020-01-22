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В Малайзии отменили смертный приговор украинцу

Новости » Общество     22.01.2020 - 14:40
В Малайзии отменили смертный приговор украинцу
Иллюстративное фото (PixabayRonnyK)

Роман Золотарев уже вернулся в Украину

Украинцу Роману Золотареву, который был приговорен в Малайзии к смертной казни, отменили приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По ее словам, Золотарева в апреле 2017 года согласился доставить, по просьбе незнакомых людей, чемодан с вещами из Бразилии в Лаос (Малайзия). В аэропорту города Куала-Лумпур он был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Ша-Алам приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.

"Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа с помощью - началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинского. Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву было отменено", - написала Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что Золотарев уже вернулся в Украину.

В Малайзии отменили смертный приговор украинцу

Фото: Роман Золотарев и его отец в аэропорту (facebook.com/denisovaombudsman)

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре 2018 года Верховный суд Малайзии приговорил к пожизненному тюремному заключению 24-летнюю гражданку Украины Клавдию Лопаткину. Ее признали виновной в наркоторговле.

Также сообщалось, что Верховный суд Соединенных Штатов Америки 6 декабря отказал правительству в восстановлении смертной казни на федеральном уровне.

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