У Малайзії скасували смертний вирок українцю

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Роман Золотарьов вже повернувся в Україну

Українцю Роману Золотарьову, який був засуджений у Малайзії до смертної кари, скасували вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової Facebook.

За її словами, Золотарьова в квітні 2017 року погодився доставити, на прохання незнайомих людей, валізу з речами з Бразилії в Лаос (Малайзія). В аеропорту міста Куала-Лумпур він був затриманий митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд міста Ша-Алам засудив Золотарьова до смертної кари через повішення.

"Відразу після винесення вироку до мене звернувся батько Романа з допомогою - почалася боротьба за долю нашого громадянина. Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи і звернення у відповідні правозахисні інститути Малайзії. Я особисто зверталася до голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Исмалилу з проханням сприяти звільненню української. Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмена і українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано", - написала Денисова.

Український омбудсмен зазначила, що Золотарьов вже повернувся в Україну.

Фото: Роман Золотарьов і його батько в аеропорту (facebook.com/denisovaombudsman)

Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді 2018 року Верховний суд Малайзії засудив до довічного тюремного ув'язнення 24-річну громадянку України Клавдію Лопаткину. Її визнали винною у наркоторгівлі.

Також повідомлялося, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки 6 грудня відмовив уряду в відновлення смертної кари на федеральному рівні.