В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному сроку

Суд в Малайзии оправдал гражданку Украины Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков. Украинка уже вернулась на родину.

Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, Федеральный суд Малайзии оправдал украинку 13 мая.

"После почти пяти лет пребывания за решеткой в ​​Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой. Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткина в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - написал Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины продолжает работать над освобождением других украинцев за границей.

Напомним, малазийский суд признал Лопаткину виновной в незаконном обороте более 1,5 килограммов кокаина.

Также в начале года РБК-Украина писало, что в Малайзии отменили смертный приговор гражданину Украины Роману Золотареву.