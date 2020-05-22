У Малайзії виправдали українку, засуджену до довічного терміну

Суд Малайзії виправдав громадянку України Клавдію Лопаткину, яка раніше була засуджена до довічного ув'язнення за перевезення наркотиків. Українка вже повернулася на батьківщину.

Про це повідомили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Facebook.

За його словами, Федеральний суд Малайзії виправдав українку 13 травня.

"Після майже п'яти років перебування за ґратами в Малайзії громадянка України Клавдія Лопаткіна повернулася додому. Ще в грудні 2015 року малазійська поліція затримала Клавдію Лопаткіна в міжнародному аеропорту острова Пенанг за звинуваченням у перевезенні наркотичних речовин. У 2018 році Вищий суд Джорджтаун штату Пенанг засудив її до довічного терміну ув'язнення. 13 травня 2020 Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні", - написав Кулеба.

Він зазначив, що МЗС України продовжує працювати над звільненням інших українців за кордоном.

Нагадаємо, малайзійський суд визнав Лопаткину винною в незаконному обороті більше 1,5 кілограмів кокаїну.

Також на початку року РБК-Україна писало, що у Малайзії скасували смертний вирок громадянину України Роману Золотарьову.