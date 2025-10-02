"Мала лише з фото знає тата". Репортаж РБК-Україна з обміну полоненими (відео)

Україні вдалося звільнити понад 200 захисників та цивільних з російського полону. Більша частина з них перебувала у неволі з 2022 року.
РБК-Україна публікує ексклюзивний репортаж з обміну полоненими.
Зазначимо, сьогодні сторони провели 69-й за рахунком обмін полоненими. Серед них 185 військових - рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії та інших формувань.
Щодо цивільних, то вони потрапили в застінки до окупантів ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. Багато кого забрали просто з дому.
"Це був комбінований обмін. Частина була згідна зі Стамбульськими домовленостями, повертаються хлопці. Тобто це важкопоранені, важкохворі та молодь до 25 років. І частково це черговий 69-й обмін. Загальна цифра - це 185 наших оборонців і 20 цивільних", - повідомив у коментарі РБК-Україна представник Координаційного штабу Петро Яценко.
Ірина з сином Микитою майже 4 роки чекали на повернення чоловіка та тата. У перший день вторгнення він був на ЧАЕС, там його і взяли в полон.
"Ні дзвінка, ні листа, просто знала, що він живий. Сьогодні нарешті обійму його", - каже жінка.
Син завжди згадував про батька, постійно питав, чи повернули його з полону, додає вона.
"Коли почув, що папу звільнили, зібрався їхати до нього за хвилину", - каже Микита.
З 24 лютого 2022 року був у полоні й Ігор Павлюк. Його Мама та дружина отримували звістки про нього від побратимів. А у 2023 році навіть виходили на відеозвʼязок. Про те, що Ігоря звільнять сьогодні, жінки не знали до останнього. На обмін приїхали із донечкою.
"Мала вже не памʼятає, тільки з фото знає тата", - каже мама звільненого військового.
А Наталія приїхала зустрічати чоловіка з його улюбленим тортом.
"Побратими, які поверталися, сказали, що чоловік чекає, щоб на обмін йому привезли шоколадний торт, чебуреки та пельмені. Чебуреки й пельмені я не встигла. До початку повномасштабної війни я пекла торти шоколадні, але сьогодні такий (з магазину, - ред.), - додала вона.
На обміни приходять і ті, чиї рідні у статусі безвісти зниклий. Понад рік немає жодної звістки від чоловіка Дарʼя. Захисник воював на Покровському напрямку.
"Приїхала сюди з надією, може хтось його бачив", - розповідає жінка.
Вона додає, звістку про статус чоловіка отримали на день народження доньки. Сімʼя вірить, що чоловік живий та повернеться скоро додому.
Репортаж підготувала кореспондентка РБК-Україна Владислава Підлісна.
Нагадаємо, Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників
Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року.
Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.
Звільнені воїни захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямах.
Додому, зокрема, повернулися нацгвардійці, які захищали Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення росіян.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.
Зазначається, що сьогоднішній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін