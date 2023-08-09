Максимум споживання світла відчутно знизився. В "Укренерго" назвали причину

Максимальний рівень споживання електроенергії в Україні на ранок, 9 серпня, знизився на 4% через спад спеки. Це істотний показник, що прирівнюється до потужності майже 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"У вівторок, 8 серпня, максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4%. Причина - зменшення спеки", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати та зекономило ресурси.
Водночас в "Укренерго" зазначили, що літо триває, помірні температури змінюються високими, і споживання відразу починає зростати.
"Це створює суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності для покриття високого споживання суттєво обмежена", - попередили в компанії.
Тому енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію, а для цього достатньо робити наступне:
Зазначимо, що пік споживання електроенергії у четвер, 3 серпня, порівняно із середовищем зріс на 4%. Причиною тому стала спека, яка спостерігалася минулого тижня. До цього споживання зростало протягом усього тижня разом із підвищенням температури повітря. Найвищим минулого тижня воно було якраз 3 серпня.
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