Максимум споживання світла відчутно знизився. В "Укренерго" назвали причину

"У вівторок, 8 серпня, максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4%. Причина - зменшення спеки", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати та зекономило ресурси.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що літо триває, помірні температури змінюються високими, і споживання відразу починає зростати.

"Це створює суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності для покриття високого споживання суттєво обмежена", - попередили в компанії.

Тому енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію, а для цього достатньо робити наступне:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуватись ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Зазначимо, що пік споживання електроенергії у четвер, 3 серпня, порівняно із середовищем зріс на 4%. Причиною тому стала спека, яка спостерігалася минулого тижня. До цього споживання зростало протягом усього тижня разом із підвищенням температури повітря. Найвищим минулого тижня воно було якраз 3 серпня.