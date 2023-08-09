Максимум потребления света ощутимо снизился. В "Укрэнерго" назвали причину

"Во вторник, 8 августа, максимум потребления по сравнению с понедельником снизился на 4%. Причина - уменьшение жары", - говорится в сообщении, где отмечается, что для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать и сэкономило ресурсы.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что лето продолжается, умеренные температуры сменяются высокими, и потребление сразу начинает расти.

"Это создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена", - предупредили в компании.

Поэтому энергетики просят украинцев бережливо потреблять электроэнергию, а для этого достаточно делать следующее:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;

выключать свет, выходя из помещения.

Отметим, что пик потребления электроэнергии в четверг, 3 августа, по сравнению со средой вырос на 4%. Причиной тому стала жара, которая наблюдалась на прошлой неделе. До этого потребление росло в течение всей недели вместе с повышением температуры воздуха. Самым высоким на прошлой неделе оно было как раз 3 августа.