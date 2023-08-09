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Максимум потребления света ощутимо снизился. В "Укрэнерго" назвали причину

Фото: максимум потребления света в Украине ощутимо снизился 9 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Максимальный уровень потребления электроэнергии в Украине к утру, 9 августа, снизился на 4% из-за спада жары. Это существенный показатель, который приравнивается к мощности почти двух тепловых энергоблоков, что не пришлось дополнительно включать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Во вторник, 8 августа, максимум потребления по сравнению с понедельником снизился на 4%. Причина - уменьшение жары", - говорится в сообщении, где отмечается, что для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать и сэкономило ресурсы.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что лето продолжается, умеренные температуры сменяются высокими, и потребление сразу начинает расти.

"Это создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена", - предупредили в компании.

Поэтому энергетики просят украинцев бережливо потреблять электроэнергию, а для этого достаточно делать следующее:

  • охлаждать помещение не ниже 23˚С;
  • выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
  • переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;
  • выключать свет, выходя из помещения.

Отметим, что пик потребления электроэнергии в четверг, 3 августа, по сравнению со средой вырос на 4%. Причиной тому стала жара, которая наблюдалась на прошлой неделе. До этого потребление росло в течение всей недели вместе с повышением температуры воздуха. Самым высоким на прошлой неделе оно было как раз 3 августа.

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