ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Споживання світла в Україні суттєво зросло через спеку: названо піковий день

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 11:32
Споживання світла в Україні суттєво зросло через спеку: названо піковий день Фото: споживання електроенергії в Україні значно зросло через спеку 4 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пік споживання електроенергії у четвер, 3 серпня, порівняно з середою зріс на суттєві 4%. Причиною того стала спека, яка спостерігається найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У четвер, пік споживання був на 4% більшим, ніж у середу і зафіксований о 21:30. Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають додатково включатися", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", це найважчі для енергосистеми години, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.

"Споживання зростало упродовж всього тижня разом з підвищенням температури повітря. Найвищим за 4 робочі дні воно було вчора, у четвер", - констатували в компанії.

Що робити

В "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію.

Тому треба:

  • охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
  • вимикати потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Спека в Україні

Як зазначили в "Укренерго", спека найближчими днями посилиться, тому дуже важливо економно використовувати електроенергію. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему та дати час енергоблокам завершити необхідні ремонти. Як раніше писало РБК-Україна, пік спеки припаде на 4-6 серпня. Зокрема, у вихідні буде до +40 градусів тепла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи