Споживання світла в Україні суттєво зросло через спеку: названо піковий день

Пік споживання електроенергії у четвер, 3 серпня, порівняно з середою зріс на суттєві 4%. Причиною того стала спека, яка спостерігається найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"У четвер, пік споживання був на 4% більшим, ніж у середу і зафіксований о 21:30. Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають додатково включатися", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", це найважчі для енергосистеми години, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.

"Споживання зростало упродовж всього тижня разом з підвищенням температури повітря. Найвищим за 4 робочі дні воно було вчора, у четвер", - констатували в компанії.

Що робити

В "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію.

Тому треба:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Спека в Україні

Як зазначили в "Укренерго", спека найближчими днями посилиться, тому дуже важливо економно використовувати електроенергію. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему та дати час енергоблокам завершити необхідні ремонти. Як раніше писало РБК-Україна, пік спеки припаде на 4-6 серпня. Зокрема, у вихідні буде до +40 градусів тепла.