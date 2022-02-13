Максимальная явка. "Слугу народа" мобилизируют на пленарную неделю в Раду

Народным депутатам от "Слуги народа" не запрещали покидать страну, но не подписывают заграничные командировки. Всех попросили прибыть на заседание фракции в понедельник, 14 февраля.

Она объяснила, что глава Верховной рады Руслан Стефанчук не подписывает любые заграничные командировки на пленарной неделе. Тем более, что на этой неделе всех депутатов попросили быть в Украине.

"Помешать гражданину, который не под мерой пресечения, пересечь границу невозможно. Но всех убедительно попросили быть на пленарной неделе в Раде и на фракции в понедельник", - уточнила депутат.

Также, по словам Кравчук, депутаты, которые находятся за границей, срочно возвращаются в страну, чтобы не попасть на отмену рейсов.

"Сложно представить нардепа из любой украинской партии, который постарается покинуть страну, вместо работы в парламенте, это аморально", - добавила она.

Ранее народный депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции СН, заявил, что депутатам якобы запретили покидать Украину.