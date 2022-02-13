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Максимальная явка. "Слугу народа" мобилизируют на пленарную неделю в Раду

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 14:07
Максимальная явка. "Слугу народа" мобилизируют на пленарную неделю в Раду Фото: Евгения Кравчук, нардеп от СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Народным депутатам от "Слуги народа" не запрещали покидать страну, но не подписывают заграничные командировки. Всех попросили прибыть на заседание фракции в понедельник, 14 февраля.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она объяснила, что глава Верховной рады Руслан Стефанчук не подписывает любые заграничные командировки на пленарной неделе. Тем более, что на этой неделе всех депутатов попросили быть в Украине.

"Помешать гражданину, который не под мерой пресечения, пересечь границу невозможно. Но всех убедительно попросили быть на пленарной неделе в Раде и на фракции в понедельник", - уточнила депутат.

Также, по словам Кравчук, депутаты, которые находятся за границей, срочно возвращаются в страну, чтобы не попасть на отмену рейсов.

"Сложно представить нардепа из любой украинской партии, который постарается покинуть страну, вместо работы в парламенте, это аморально", - добавила она.

Ранее народный депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции СН, заявил, что депутатам якобы запретили покидать Украину.

Напомним, завтра должно состояться совещание секретаря СНБО с представителями парламента по поводу угрозы вторжения РФ.

До этого в "Слуге народа" заявляли, что Рада готова собраться на заседание в любой момент.

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Слуга народа Евгения Кравчук Верховная рада
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