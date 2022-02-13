Встречу руководителей фракций с силовиками перенесли. Названа новая дата

Закрытая встреча руководителей парламентских фракций и групп с силовиками по поводу угрозы вторжения России сегодня не состоится. Встречу перенесли на понедельник, 14 февраля.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука, передает РБК-Украина .

"Совещания сегодня не будет. Оно перенесено на завтра", - сказали в пресс-службе спикера парламента.

Отмечается, что завтрашнее совещание намечено на 16:00. На совещании будет председательствовать секретарь СНБО Алексей Данилов. Совещание будет касаться ситуации внутри и вокруг Украины.

На завтрашнее совещание пригласили руководство Рады, представителей депутатских фракций и групп, глав комитетов ВР по вопросам нацбезопасности, по вопросам правоохранительной деятельности, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Кого планировали заслушать сегодня на совещании:

министра обороны Алексея Резникова;

министра внутренних дел Дениса Монастырского;

главу СБУ Ивана Баканова;

руководителей разведок;

главу НБУ Кирилла Шевченко;

министра финансов Сергея Марченко.

Также совещание планировали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.