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Встречу руководителей фракций с силовиками перенесли. Названа новая дата

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 13:40
Встречу руководителей фракций с силовиками перенесли. Названа новая дата Фото: встречу фракций с силовиками перенесли на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Закрытая встреча руководителей парламентских фракций и групп с силовиками по поводу угрозы вторжения России сегодня не состоится. Встречу перенесли на понедельник, 14 февраля.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука, передает РБК-Украина.

"Совещания сегодня не будет. Оно перенесено на завтра", - сказали в пресс-службе спикера парламента.

Отмечается, что завтрашнее совещание намечено на 16:00. На совещании будет председательствовать секретарь СНБО Алексей Данилов. Совещание будет касаться ситуации внутри и вокруг Украины.

На завтрашнее совещание пригласили руководство Рады, представителей депутатских фракций и групп, глав комитетов ВР по вопросам нацбезопасности, по вопросам правоохранительной деятельности, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Кого планировали заслушать сегодня на совещании:

  • министра обороны Алексея Резникова;
  • министра внутренних дел Дениса Монастырского;
  • главу СБУ Ивана Баканова;
  • руководителей разведок;
  • главу НБУ Кирилла Шевченко;
  • министра финансов Сергея Марченко.

Также совещание планировали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напомним, в "Слуге народа" заявляли, что на фоне угрозы вторжения РФ депутаты готовы в любой момент собраться на заседание Рады.

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