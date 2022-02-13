Встречу руководителей фракций с силовиками перенесли. Названа новая дата
Закрытая встреча руководителей парламентских фракций и групп с силовиками по поводу угрозы вторжения России сегодня не состоится. Встречу перенесли на понедельник, 14 февраля.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука, передает РБК-Украина.
"Совещания сегодня не будет. Оно перенесено на завтра", - сказали в пресс-службе спикера парламента.
Отмечается, что завтрашнее совещание намечено на 16:00. На совещании будет председательствовать секретарь СНБО Алексей Данилов. Совещание будет касаться ситуации внутри и вокруг Украины.
На завтрашнее совещание пригласили руководство Рады, представителей депутатских фракций и групп, глав комитетов ВР по вопросам нацбезопасности, по вопросам правоохранительной деятельности, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Кого планировали заслушать сегодня на совещании:
- министра обороны Алексея Резникова;
- министра внутренних дел Дениса Монастырского;
- главу СБУ Ивана Баканова;
- руководителей разведок;
- главу НБУ Кирилла Шевченко;
- министра финансов Сергея Марченко.
Также совещание планировали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Напомним, в "Слуге народа" заявляли, что на фоне угрозы вторжения РФ депутаты готовы в любой момент собраться на заседание Рады.