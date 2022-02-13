Максимальна явка. "Слугу народу" мобілізують на пленарний тиждень у Раду

Народним депутатам від "Слуги народу" не забороняли залишати країну, але не підписують закордонні відрядження. Всіх попросили прибути на засідання фракції в понеділок, 14 лютого.

Вона пояснила, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписує будь-які закордонні відрядження на пленарному тижні. Тим більше, що цього тижня всіх депутатів попросили бути в Україні.

"Перешкодити громадянину, який не під запобіжним заходом, перетнути кордон неможливо. Але всіх переконливо попросили бути на пленарному тижні в Раді і на фракції в понеділок", - уточнила депутат.

Також, за словами Кравчук, депутати, які перебувають за кордоном, терміново повертаються в країну, щоб не потрапити на скасування рейсів.

"Складно уявити нардепа з будь-якої української партії, який постарається покинути країну, замість роботи в парламенті, це аморально", - додала вона.

Раніше народний депутат Олександр Дубинський, виключений з фракції СН, заявив, що депутатам нібито заборонили залишати Україну.