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Максимальна явка. "Слугу народу" мобілізують на пленарний тиждень у Раду

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Києва, Неділя 13 лютого 2022 14:07
Максимальна явка. "Слугу народу" мобілізують на пленарний тиждень у Раду Фото: Євгенія Кравчук, нардеп від СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Народним депутатам від "Слуги народу" не забороняли залишати країну, але не підписують закордонні відрядження. Всіх попросили прибути на засідання фракції в понеділок, 14 лютого.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона пояснила, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписує будь-які закордонні відрядження на пленарному тижні. Тим більше, що цього тижня всіх депутатів попросили бути в Україні.

"Перешкодити громадянину, який не під запобіжним заходом, перетнути кордон неможливо. Але всіх переконливо попросили бути на пленарному тижні в Раді і на фракції в понеділок", - уточнила депутат.

Також, за словами Кравчук, депутати, які перебувають за кордоном, терміново повертаються в країну, щоб не потрапити на скасування рейсів.

"Складно уявити нардепа з будь-якої української партії, який постарається покинути країну, замість роботи в парламенті, це аморально", - додала вона.

Раніше народний депутат Олександр Дубинський, виключений з фракції СН, заявив, що депутатам нібито заборонили залишати Україну.

Нагадаємо, завтра має відбутися нарада секретаря РНБО з представниками парламенту з приводу загрози вторгнення РФ.

До цього в "Слузі народу" заявляли, що Рада готова зібратися на засідання в будь-який момент.

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