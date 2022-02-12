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Угроза нападения РФ: Рада готова в любой момент собраться на заседание

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 14:28
Угроза нападения РФ: Рада готова в любой момент собраться на заседание Фото: Верховная рада готова собраться в любой момент (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация с угрозой нового вторжения России в Украину контролируется украинскими властями и военными. Верховная рада готова собраться в любой момент на заседание, чтобы принимать необходимые для страны решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

"Народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений для защиты страны и укрепления ее обороноспособности. Уверены, что у Верховной рады хватит для этого голосов", - говорится в заявлении.

Как отметила Палийчук, украинская власть контролирует ситуацию, а также в режиме 24/7 ведет постоянную координацию со всеми ведущими государствами мира.

"Украина имеет наиболее мощную армию за все время от 2014 года и наибольшую коалицию партнеров в нашу поддержку за все время независимости. Власть сделала все, чтобы пророссийские силы в Украине имели меньше всего возможностей за все время независимости", - добавила она.

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину до завершения Олимпиады в Пекине.

После этого Белый дом и Кремль анонсировали переговоры президентов США и РФ.

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