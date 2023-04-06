Макрону не вдалося змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України, - Politico

"На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі підтримав свою давню позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "у всіх сторін" є "побоювання щодо безпеки", і не дав жодного натяку на те, що він буде використовувати свій вплив для допомоги закінчити війну", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що президент Франції прибув до Китаю в середу, сподіваючись підштовхнути Сі до використання свого впливу на Росію. Також Макрон сподівався змусити Китай висловитися проти бажання РФ розмістити ядерні ракети в Білорусі.

"Але в протокольній помилці, яку помітили члени китайського оточення Сі, Макрон говорив під час пресконференції приблизно вдвічі довше, ніж лідер Китаю. Прочитавши його ретельно підготовлені коментарі, дивлячись прямо перед собою, Сі часом виглядав нетерплячим і роздратованим, поки Макрон продовжував говорити. Сі зробив пару глибоких зітхань і, схоже, відчув себе ніяково, коли Макрон звернувся до нього безпосередньо, очевидно імпровізуючи про війну в Україні та їхню спільну відповідальність за підтримання миру", - повідомило Politico.

Видання пише, що Сі дійсно говорив про необхідність для обох сторін "захищати жертв, включаючи жінок та дітей від небезпеки", проте лідер Китаю не згадав у своєму виступі Росію.