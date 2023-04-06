Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина касательно войны РФ против Украины, - Politico

"На второй день государственного визита Макрона в Китай Си поддержал свою давнюю позицию относительно полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон" есть "опасения по безопасности", и не дал никакого намека на то, что он будет использовать свой влияние на помощь закончить войну", - говорится в материале.

Отмечается, что президент Франции прибыл в Китай в среду в надежде подтолкнуть Си к использованию своего влияния на Россию. Также Макрон надеялся заставить Китай высказаться против желания РФ разместить ядерные ракеты в Белоруссии.

"Но в протокольной ошибке, которую заметили члены китайского окружения Си, Макрон говорил во время пресс-конференции примерно вдвое дольше, чем лидер Китая. Прочитав его тщательно подготовленные комментарии, глядя прямо перед собой, Си порой выглядел нетерпеливым и раздраженным, пока Макрон продолжал говорить. Си сделал пару глубоких вздохов и, похоже, почувствовал себя неловко, когда Макрон обратился к нему напрямую, очевидно импровизируя о войне в Украине и их совместной ответственности за поддержание мира", - сообщило Politico.

Издание пишет, что Си действительно говорил о необходимости обеих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей от опасности", однако лидер Китая не упомянул в своем выступлении Россию.