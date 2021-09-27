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В Макрона на выставке бросили яйцо, нападавшего задержали

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Париж, Понедельник 27 сентября 2021 16:45
В Макрона на выставке бросили яйцо, нападавшего задержали Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо. Нападавшего задержали, а французский лидер уже заявил, что хочет с ним встретиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местного издания LyonMag.

Сообщается, что инцидент произошел в ходе его поездки в Лион. На выставке неизвестный бросил яйцо в Макрона, после чего нападавшего задержали силы безопасности. Также сообщается, что тот кричал "Да здравствует революция".

Издание уточняет, что президент не пострадал, а яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.

Напомним, летом Макрону во время поездки по стране дали пощечину.

Нападавший в итоге получил 18 месяцев тюрьмы с отсрочкой на 14 месяцев.

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