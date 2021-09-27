У Макрона на виставці кинули яйце, нападника затримали
У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце. Нападника затримали, а французький лідер вже заявив, що хоче з ним зустрітися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місцевого видання LyonMag.
Повідомляється, що інцидент стався в ході його поїздки до Ліона. На виставці невідомий кинув яйце в Макрона, після чого нападника затримали сили безпеки. Також повідомляється, що той кричав "Хай живе революція".
Видання уточнює, що президент не постраждав, а яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
Нагадаємо, влітку Макрону під час поїздки по країні дали ляпас.
Нападник у підсумку отримав 18 місяців в'язниці з відстрочкою на 14 місяців.