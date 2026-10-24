"Макрона у відставку! Ле Пен - за ґрати!": Францію охопила нова хвиля протестів

Кількість затриманих оголосив очільник МВС Франції Лоран Нуньєс. Він офіційно підтвердив, що наразі йдеться про 135 порушників.

Французький міністр розповів, що поліцейські конфіскували металеві кульки, свинцеві дробинки, феєрверки, рогатки, сталеві кулі, саморобну зброю, катану, а також зброя для страйкболу.

Нуньєс також додав, що наразі проходить "136 акцій на вулицях", тоді як минулої суботи "на цей самий час" їх було вдвічі більше.

Згідно з останніми підрахунками, 24 жовтня на протести вийшли 35 000 людей у громадських місцях, тоді як 17 жовтня їх було 60 000.

Окрім того, повідомляється, що на вулицях Орлеана люди протестують проти з'їзду партії "Національне об'єднання", неформальною лідеркою якої є Марін Ле Пен - наразі найпопулярніша кандидатка на посаду президента. Учасники маршу скандували антифашистські гасла.

"Макрона у відставку! Ле Пен - за ґрати!", - лунало в натовпі.

Протестувальники також тримали плакати з написами "Молодь каже "пішли ви" Національному об'єднанню"" та "Ми гарячіші за фашистів".

За інформацією поліції, у демонстрації взяли участь близько 11 тисяч осіб.

Готуючись до нової хвилі протестів, французькі бутіки елітних брендів закрили свої розкішні вітрини дерев'яними щитами та найняли приватну охорону.

Деякі магазини вирішили не відновлювати роботу й після вихідних, коли учасники заворушень пограбували торговельні заклади в різних регіонах країни.