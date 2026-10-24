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"Макрона в отставку! Ле Пен - за решетку!": Францию охватила новая волна протестов

16:28 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Протесты во Франции до сих пор не утихают (Getty Images)

24 октября во Франции проходят масштабные общенациональные демонстрации против роста стоимости жизни. Согласно последним данным, полиция задержала более 130 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV и France 24.

Число задержанных объявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Он официально подтвердил, что речь идет о 135 нарушителях.

Французский министр рассказал, что полицейские конфисковали металлические шарики, свинцовую дробь, фейерверки, рогатки, стальные шары, самодельное оружие, катану, а также оружие для страйкбола.

Нуньес также добавил, что сейчас проходит "136 акций на улицах", тогда как в прошлую субботу "в это же время" их было вдвое больше.

Согласно последним подсчетам, 24 октября на акции протеста в общественных местах вышли 35 000 человек, тогда как 17 октября их было 60 000.

Кроме того, сообщается, что в Орлеане люди протестуют против съезда партии "Национальное объединение", неформальным лидером которой является Марин Ле Пен - самая популярная кандидатка на пост президента. Участники марша скандировали антифашистские лозунги.

"Макрона в отставку! Ле Пен - за решетку!", - раздавалось в толпе.

Протестующие также держали плакаты с надписями "Молодежь говорит "пошли вы" Национальному объединению" и "Мы горячее фашистов".

По информации полиции, в демонстрации приняли участие около 11 тысяч человек.

Готовясь к новой волне протестов, французские бутики элитных брендов закрыли роскошные витрины деревянными щитами и наняли частную охрану.

Некоторые магазины решили не возобновлять работу и после выходных, когда участники беспорядков ограбили торговые заведения в разных регионах страны.

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