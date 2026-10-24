"Макрона в отставку! Ле Пен - за решетку!": Францию охватила новая волна протестов

Число задержанных объявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Он официально подтвердил, что речь идет о 135 нарушителях.

Французский министр рассказал, что полицейские конфисковали металлические шарики, свинцовую дробь, фейерверки, рогатки, стальные шары, самодельное оружие, катану, а также оружие для страйкбола.

Нуньес также добавил, что сейчас проходит "136 акций на улицах", тогда как в прошлую субботу "в это же время" их было вдвое больше.

Согласно последним подсчетам, 24 октября на акции протеста в общественных местах вышли 35 000 человек, тогда как 17 октября их было 60 000.

Кроме того, сообщается, что в Орлеане люди протестуют против съезда партии "Национальное объединение", неформальным лидером которой является Марин Ле Пен - самая популярная кандидатка на пост президента. Участники марша скандировали антифашистские лозунги.

"Макрона в отставку! Ле Пен - за решетку!", - раздавалось в толпе.

Протестующие также держали плакаты с надписями "Молодежь говорит "пошли вы" Национальному объединению" и "Мы горячее фашистов".

По информации полиции, в демонстрации приняли участие около 11 тысяч человек.

Готовясь к новой волне протестов, французские бутики элитных брендов закрыли роскошные витрины деревянными щитами и наняли частную охрану.

Некоторые магазины решили не возобновлять работу и после выходных, когда участники беспорядков ограбили торговые заведения в разных регионах страны.