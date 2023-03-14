Макрон зустрівся з Орбаном у Парижі: говорили про підтримку Українм та санкції проти РФ

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися у Парижі. Під час перемовин політики зачепили тему агресивної війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
Макрон та Орбан також обговорили
зазначав, що може переглянути відносини з Росією.
Окрім того, Макрон заявив, що Франція та Британія хочуть допомогти Україні з контрнаступом.
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