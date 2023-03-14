Макрон встретился с Орбаном в Париже: говорили о поддержке Украины и санкциях против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Париже. Во время переговоров политики затронули тему агрессивной войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.
Макрон и Орбан также обсудили
отмечал, что может пересмотреть отношения с Россией.
Кроме того, Макрон заявил, что Франция и Британия хотят помочь Украине с контрнаступлением.
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