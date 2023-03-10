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Франція та Британія мають намір допомогти Україні з контрнаступом, - Макрон

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Париж, П'ятниця 10 березня 2023 18:10
Франція та Британія мають намір допомогти Україні з контрнаступом, - Макрон Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція та Британія в найближчій перспективі мають намір допомогти Україні розпочати контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емануеля Макрона на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Парижі.

"Наше бажання в найближчій перспективі - допомогти Україні вистояти та розпочати контрнаступ, який вона бажає вести", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.

До того ж, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, Франція та Британія роблять усе можливе, щоб покласти край війні в Україні та не дати їй поширитись на інші частини світу.

Також раніше ми писали, що під час зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак й президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

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