Макрон зрадив Мерца, і за це йому доведеться заплатити ціну, - Financial Times

Президент Франції Еммануель Макрон "фактично зрадив" німецького канцлера Фрідріха Мерца в питанні заморожених активів Росії. Буквально в останній момент Франція приєдналася до противників використання активів РФ для допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання нагадало, що Мерц був одним з головних прихильників та лобістів ідеї використати для підтримки України 210 мільярдів євро заморожених активів Росії. Проте Макрон публічно зберігав тишу щодо цього питання, хоча Берлін розраховував на підтримку з боку Парижа.

Приватно команда Макрона транслювала стандартні відмовки противників використання активів, в тому числі так звані "побоювання" щодо так званої "законності" використання активів агресора.

Врешті-решт закінчилося це передбачувано - в останній момент Франція несподівано стала на бік Бельгії, Італії та інших противників ідеї забрати активи Росії.

"Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити ціну. Але він настільки слабкий, що в нього не було іншого вибору, окрім як підтримати Мелоні (прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, - ред.)", - пояснило виданню одне з джерел.

Ненадійний союзник

Ситуація з російськими активами призвела до того, що зараз в Євросоюзі є ініціативна Німеччина та Франція, яка зволікає з важливими рішеннями. Мерц впевнено діє в інтересах України та Європи, тоді як Макрон побоюється рішучих дій, оскільки Франція має великий державний борг, а в країні панує політична нестабільність.

Таким чином, "ролі" в ЄС кардинально змінилися, оскільки раніше Німеччину вважали "гальмом" Європи, а Францію - її "локомотивом". Мерц почав реалізацію низки позицій, за які Париж колись виступав на словах - в тому числі європейську стратегічну автономію, перевагу "купуй європейське" в оборонних закупівлях та посилений захист єдиного ринку від недобросовісної конкуренції.

Але Франція, судячи з усього, налякалася власних ідей та сама відступає від цих принципів, а заодно й принципів сильної Європи.

"У певному сенсі ЄС ніколи не був таким французьким - приймаючи промислову політику, політику безпеки, значною мірою завдяки Макрону. Але в Брюсселі зростає відчуття, що Франція надає пріоритет національним інтересам над інтересами ЄС... Старе прислів'я про те, що "Франція – це все слова, слова, слова, жодних дій", повертається", - зазначила в коментарі виданню одна з експертів.