Макрон не жалеет о своих заявлениях касательно "смерти мозга" НАТО

В четверг, 28 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его заявления о том, что НАТО переживает "смерть мозга", стали полезным сигналом тревоги для членов альянса, и он не будет просить прощения за это. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон не извинился за замечания, которые, по его словам, были необходимы после того, как союзники стали слишком сосредоточены на вопросах бюджета, а не на развитии геополитики.

"Нам, возможно, понадобился звонок для пробуждения. Я рад, что это было сделано, и я рад, что все теперь знают, что мы должны думать о наших стратегических целях... Поэтому я не приношу абсолютно никаких извинений", - сказал президент Франции.

Напомним, Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Также РБК-Украина писало, что по мнению французского президента главным врагом НАТО является терроризм, а не Россия или Китай.

Также сообщалось, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без помощи альянса.