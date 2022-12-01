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Макрон збирається поговорити з Путіним найближчим часом

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Четвер 01 грудня 2022 17:54
Макрон збирається поговорити з Путіним найближчим часом Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон збирається найближчим часом поговорити з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрона ABC News.

Зазначимо, що наразі Макрон перебуває у Вашингтоні з офіційним візитом. Так, спочатку він хоче зустрітися та провести переговори з президентом США Джо Байденом.

Після цього, найближчими днями, президент Франції має намір зателефонувати Путіну.

"Моє переконання і мій прагматичний підхід полягає в тому, що я повинен співпрацювати з існуючими лідерами і тим, хто керує країною", - сказав він.

Додамо, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив "РИА Новости", що у робочих планах Путіна поки немає телефонної розмови з Макроном.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Макрон планував зателефонувати голові Кремля після завершення саміту G20.

Окрім того, Макрон досі вважає можливим мирні переговори між Україною та Росією щодо закінчення війни.

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