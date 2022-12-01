ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон собирается поговорить с Путиным в ближайшее время

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 17:54
Макрон собирается поговорить с Путиным в ближайшее время Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макрона ABC News.

Отметим, что Макрон находится в Вашингтоне с официальным визитом. Так, сначала он хочет встретиться и провести переговоры с президентом США Джо Байденом.

После этого в ближайшие дни президент Франции намерен позвонить Путину.

"Мое убеждение и мой прагматический подход состоит в том, что я должен сотрудничать с существующими лидерами и теми, кто управляет страной", - сказал он.

Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что в рабочих планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном.

Напомним, СМИ сообщали, что Макрон планировал позвонить главе Кремля после завершения саммита G20.

Кроме того, Макрон до сих пор считает возможным мирные переговоры между Украиной и Россией об окончании войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами