Макрон заявив, що не знав про приїзд Дурова у Францію

"Я абсолютно не знав про приїзд пана Дурова до Франції, і це цілком нормально, тому що я не знаю про приїзди та від'їзди громадян з усього світу, незалежно від того, мають вони французьке громадянство чи ні", - заявив Макрон на прес-конференції у четвер під час дводенного візиту до Сербії.

Він також підтримав рішення Франції у 2021 році надати Дурову французьке громадянство за рідкісною процедурою для високопоставлених осіб.

"Це частина стратегії, яка дозволяє жінкам і чоловікам, будь то митці, спортсмени чи підприємці, коли вони докладають зусиль для вивчення французької мови і розвивають багатство, інновації... отримувати французьке громадянство", - сказав президент.