Макрон вперше висловився про затримання Дурова у Франції
Рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Telegram Павла Дурова не має політичного підтексту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.
Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова.
"Франція як ніколи віддана свободі слова та спілкування, інноваціям та підприємництву. І залишатиметься такою", - наголосив глава держави.
За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюються в рамках, передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають повну незалежність.
"Затримання засновника Telegram на території Франції відбулося в рамках судового розслідування, що триває. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення повинні приймати судді", - додав Макрон.
Така заява Макрона була опублікована після того, як у мережі різко розкритикували рішення про затримання Дурова. Цим переважно займалися росіяни.
Що передувало
Нагадаємо, 24 серпня увечері під Парижем в аеропорту затримали засновника Telegram Павла Дурова.
За даними правоохоронців, засновник популярної соцмережі підозрюється у відмиванні грошей, тероризмі, шахрайстві і не лише. Таким чином, Дуров може одержати до 20 років в'язниці.
У свою чергу адміністрація Telegram стверджує, що Дуров - невинний, оскільки соцмережа дотримується тих правил, які існують у Євросоюзі.
Усі деталі затримання засновника Telegram - у матеріалі РБК-Україна.
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