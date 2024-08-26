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Макрон вперше висловився про затримання Дурова у Франції

Париж, Понеділок 26 серпня 2024 17:41
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Макрон вперше висловився про затримання Дурова у Франції Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Telegram Павла Дурова не має політичного підтексту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.

Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова.

"Франція як ніколи віддана свободі слова та спілкування, інноваціям та підприємництву. І залишатиметься такою", - наголосив глава держави.

За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюються в рамках, передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають повну незалежність.

"Затримання засновника Telegram на території Франції відбулося в рамках судового розслідування, що триває. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення повинні приймати судді", - додав Макрон.

Така заява Макрона була опублікована після того, як у мережі різко розкритикували рішення про затримання Дурова. Цим переважно займалися росіяни.

Що передувало

Нагадаємо, 24 серпня увечері під Парижем в аеропорту затримали засновника Telegram Павла Дурова.

За даними правоохоронців, засновник популярної соцмережі підозрюється у відмиванні грошей, тероризмі, шахрайстві і не лише. Таким чином, Дуров може одержати до 20 років в'язниці.

У свою чергу адміністрація Telegram стверджує, що Дуров - невинний, оскільки соцмережа дотримується тих правил, які існують у Євросоюзі.

Усі деталі затримання засновника Telegram - у матеріалі РБК-Україна.

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Франція Telegram Еммануель Макрон Павло Дуров
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