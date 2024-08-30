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Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон не знал о приезде владельца Telegram Павла Дурова в страну и не планировал встречаться с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я совершенно не знал о приезде господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не знаю о приездах и отъездах граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет", - заявил Макрон на пресс-конференции в четверг во время двухдневного визита в Сербию.

Он также поддержал решение Франции в 2021 году предоставить Дурову французское гражданство по редкой процедуре для высокопоставленных лиц.

"Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации... получать французское гражданство", - сказал президент.

Задержание Дурова во Франции

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже недалеко от Парижа был задержан сооснователь российского мессенджера Telegram Павел Дуров. Во Франции в отношении него возбуждено дело по обвинениям в отмывании денег, терроризме и мошенничестве через мессенджер.

Президент Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет никакого политического подтекста и проведено в рамках судебного расследования.

Вечером 28 августа Дурова освободили из-под стражи, но выдвинули обвинения и взяли под судебный надзор.

В Европейском Союзе также проводится расследование о вероятном нарушении Telegram цифровых правил ЕС.

Подробнее о том, кто такой Павел Дуров и за что его судят во Франции, - читайте в материале РБК-Украина.

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Павел Дуров