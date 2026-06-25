Макрон заявив про перехоплення танкера "тіньового флоту РФ" біля Сицилії (відео)

Деталі спецоперації

Французькі військово-морські сили вийшли на борт нафтового танкера Deliver, коли той проходив транзитом біля узбережжя Сицилії.

За словами французького лідера, судно рухалося з порушенням морського права.

Ця операція відбулася лише за кілька днів після аналогічних рішучих дій з боку Великої Британії.

Як підкреслив Макрон, такі кроки чітко демонструють спільну позицію європейських держав.

Боротьба з фінансуванням війни

Париж та його союзники налаштовані повністю перекрити нелегальні шляхи збагачення Кремля.

"Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати російські військові зусилля. Європа рішуче налаштована", - наголосив Еммануель Макрон.

Він також додав, що європейська спільнота докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити встановлення міцного та тривалого миру в Україні.

Що відомо про танкер та обмеження

За інформацією ГУР, судно під прапором Камеруна задіяне в експорті російських нафтопродуктів переважно до Китаю та Індії. Для приховування нелегальних маршрутів екіпаж регулярно вимикає систему автоматичної ідентифікації (AIS).

Через нерегулярні практики судноплавства та зношеність екологічна організація Greenpeace віднесла Deliver до "тіньового флоту" РФ, який загрожує навколишньому середовищу.

Міжнародна коаліція почала активно блокувати роботу судна з початку 2025 року. Першими санкції ввели Євросоюз та Швейцарія, згодом до них приєдналися Велика Британія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Україна внесла танкер до чорних списків у грудні 2025 року, а в лютому 2026-го запровадила персональні обмеження проти його китайських капітанів Ронга Бо та Чженя Еньдяня.

Незважаючи на тиск, Deliver продовжує заходити до російських портів "Новоросійськ" та "Усть-Луга". Наразі судно забезпечує логістику між РФ та терміналами в Туреччині, КНР, Єгипті та Індії.

Союзники посилюють тиск

Як зазначив Власюк, це вже четверте судно російського "тіньового флоту", перехоплене Францією з початку року, після затримань Deyna, Grinch та Tagor. Системне полювання європейських союзників спрямоване на блокування компаній та кораблів, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження.

Україна спільно з партнерами наразі працює над тим, щоб затримання DELIVER було максимально тривалим, а в перспективі - щоб це судно взагалі більше не використовувалося для перевезення російської нафти.

"Посилення контролю за суднами, їхніми власниками, менеджерами та екіпажами залишається одним із ключових напрямів санкційної політики", - підкреслив Власюк.