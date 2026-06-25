Макрон заявил о перехвате танкера "теневого флота РФ" у Сицилии (видео)

Европейские страны усиливают давление на российский теневой флот, пытающийся обходить международные ограничения. Французские военные задержали очередное судно-нарушитель в Средиземном море.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X, данные Базы санкций Главного управления разведки МОУ (Портал "Война и санкции") и комментарий журналистам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
Французские военно-морские силы вышли на борт нефтяного танкера Deliver, когда тот проходил по транзиту у побережья Сицилии.
По словам французского лидера, судно двигалось с нарушением морского права.
Эта операция состоялась всего через несколько дней после аналогичных решительных действий со стороны Великобритании.
Как подчеркнул Макрон, подобные шаги четко демонстрируют общую позицию европейских государств.
Париж и его союзники настроены полностью перекрыть нелегальные пути обогащения Кремля.
"Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать российские военные усилия. Европа решительно настроена", - подчеркнул Эммануэль Макрон.
Он также добавил, что европейское сообщество будет прилагать все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить установление крепкого и длительного мира в Украине.
По информации ГУР, судно под флагом Камеруна задействовано в экспорте российских нефтепродуктов преимущественно в Китай и Индию. Для утаивания нелегальных маршрутов экипаж регулярно выключает систему автоматической идентификации (AIS).
Из-за нерегулярных практик судоходства и износа экологическая организация Greenpeace отнесла Deliver к "теневому флоту" РФ, который угрожает окружающей среде.
Международная коалиция начала активно блокировать работу судна с начала 2025 года. Первыми санкции ввели Евросоюз и Швейцария, впоследствии к ним присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Украина внесла танкер в черные списки в декабре 2025 года, а в феврале 2026-го ввела персональные ограничения против его китайских капитанов Ронга Бо и Чжэня Эньдяня.
Несмотря на давление, Deliver продолжает заходить в российские порты "Новороссийск" и "Усть-Луга". В настоящее время судно обеспечивает логистику между РФ и терминалами в Турции, КНР, Египте и Индии.
Как отметил Власюк, это уже четвертое судно российского "теневого флота", перехваченное Францией с начала года, после задержаний Deyna, Grinch и Tagor. Системная охота европейских союзников направлена на блокировку компаний и кораблей, помогающих России обходить международные ограничения.
Украина совместно с партнерами сейчас работает над тем, чтобы задержание DELIVER было максимально продолжительным, а в перспективе - чтобы это судно вообще больше не использовалось для перевозки российской нефти.
"Ужесточение контроля за судами, их владельцами, менеджерами и экипажами остается одним из ключевых направлений санкционной политики", - подчеркнул Власюк.
Напомним, ранее в Германии и Франции европейские законодатели призывали к строгим проверкам и задержанию российских судов, помогающих Москве обходить нефтяные ограничения и финансировать войну против Украины.
Депутаты подчеркнули, что устаревший теневой флот РФ представляет значительный риск для безопасности и окружающей среды, а также может использоваться Кремлем для шпионажа или диверсий.
Кроме того, в начале июня ЕС разрешил останавливать суда теневого флота РФ силой в Средиземном море в рамках военно-морской операции IRINI. Военные государств-членов Евросоюза получили законное право поднимайся на борт подозрительных бортов для проведения физических проверок.
В ответ на подобные меры в России придумали радикальный способ спасения подсанкционных кораблей. В частности, в РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море в случае попытки их ареста иностранными государствами.
Российский сенатор Дмитрий Рогозин предложил минировать гражданские суда, чтобы угрозой масштабной экологической катастрофы у европейских берегов остановить задержание кораблей.