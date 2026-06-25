Макрон заявил о перехвате танкера "теневого флота РФ" у Сицилии (видео)

Детали спецоперации

Французские военно-морские силы вышли на борт нефтяного танкера Deliver, когда тот проходил по транзиту у побережья Сицилии.

По словам французского лидера, судно двигалось с нарушением морского права.

Эта операция состоялась всего через несколько дней после аналогичных решительных действий со стороны Великобритании.

Как подчеркнул Макрон, подобные шаги четко демонстрируют общую позицию европейских государств.

Борьба с финансированием войны

Париж и его союзники настроены полностью перекрыть нелегальные пути обогащения Кремля.

"Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать российские военные усилия. Европа решительно настроена", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Он также добавил, что европейское сообщество будет прилагать все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить установление крепкого и длительного мира в Украине.

Что известно о танкере и ограничениях

По информации ГУР, судно под флагом Камеруна задействовано в экспорте российских нефтепродуктов преимущественно в Китай и Индию. Для утаивания нелегальных маршрутов экипаж регулярно выключает систему автоматической идентификации (AIS).

Из-за нерегулярных практик судоходства и износа экологическая организация Greenpeace отнесла Deliver к "теневому флоту" РФ, который угрожает окружающей среде.

Международная коалиция начала активно блокировать работу судна с начала 2025 года. Первыми санкции ввели Евросоюз и Швейцария, впоследствии к ним присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Украина внесла танкер в черные списки в декабре 2025 года, а в феврале 2026-го ввела персональные ограничения против его китайских капитанов Ронга Бо и Чжэня Эньдяня.

Несмотря на давление, Deliver продолжает заходить в российские порты "Новороссийск" и "Усть-Луга". В настоящее время судно обеспечивает логистику между РФ и терминалами в Турции, КНР, Египте и Индии.

Союзники усиливают давление

Как отметил Власюк, это уже четвертое судно российского "теневого флота", перехваченное Францией с начала года, после задержаний Deyna, Grinch и Tagor. Системная охота европейских союзников направлена на блокировку компаний и кораблей, помогающих России обходить международные ограничения.

Украина совместно с партнерами сейчас работает над тем, чтобы задержание DELIVER было максимально продолжительным, а в перспективе - чтобы это судно вообще больше не использовалось для перевозки российской нефти.

"Ужесточение контроля за судами, их владельцами, менеджерами и экипажами остается одним из ключевых направлений санкционной политики", - подчеркнул Власюк.