Макрон заявив про оновлення риторики Заходу щодо підтримки України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники у питанні підтримки для України відтепер акцентуватимуть на потрібній інтенсивності надання допомоги, а не просто на її тривалість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

За словами французького президента на полях саміту Європейського союзу у Брюсселі, держави умовного Заходу інтенсивно надаватимуть Україну допомогу на тлі триваючих російських ударів та атак.

"Ми більше не кажемо, що ми просто підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо її настільки інтенсивно, наскільки буде треба", - наголосив Макрон.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають. Додамо, 16 березня французький президент в інтерв'ю для українських медіа запевнив, що на тлі триваючої військової агресії РФ та своїх ініціатив щодо потенційної можливості відправки військ країн Заходу в Україну - він прагне уникнути ескалації.