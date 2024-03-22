ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон заявил об обновлении риторики Запада о поддержке Украины

Пятница 22 марта 2024 18:04
UA EN RU
Макрон заявил об обновлении риторики Запада о поддержке Украины Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники в вопросе поддержки для Украины отныне будут акцентировать внимание на требуемой интенсивности оказания помощи, а не просто на ее продолжительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По словам французского президента на полях саммита Европейского союза в Брюсселе, государства условного Запада будут интенсивно оказывать Украину помощь на фоне продолжающихся российских ударов и атак.

"Мы больше не говорим, что мы будем просто поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно. Мы официально говорим, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько будет нужно", - подчеркнул Макрон.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может перебросить своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается. Добавим, 16 марта французский президент в интервью для украинских медиа заверил, что на фоне продолжающейся военной агрессии РФ и своих инициатив по потенциальной возможности отправки войск стран Запада в Украину - он стремится избежать эскалации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит ЕС Эммануэль Макрон Помощь Украине Война в Украине
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными