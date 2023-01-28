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Макрон заявив про бажання продовжувати говорити з Росією, попри критику

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить "говорити з Росією". Навіть попри критику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона, якого цитує TF1 INFO.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - цитує французький телеканал Макрона під час прийому в Єлисейському палаці з нагоди китайського Нового року.

Він сказав, що "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці".

Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?", - додав він, натякаючи, зокрема, на Китай.

Нагадаємо, що час від часу від французького президента Еммануеля Макрона лунають заяви про "необхідність діалогу з Росією".

Так, нещодавно він сказав, що Париж підтримує український народ у його боротьбі проти російської агресії, але нібито "необхідність у підтримці діалогу з РФ все ще існує".

Додамо, що Макрон також заявляв про те, що Росії нібито будуть потрібні "гарантії безпеки" після завершення війни проти України. За на французького лідера очікувано полився шквал критики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ФранціяРосійська ФедераціяПарижЕммануель Макрон