Макрон заявив про бажання продовжувати говорити з Росією, попри критику

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - цитує французький телеканал Макрона під час прийому в Єлисейському палаці з нагоди китайського Нового року.

Він сказав, що "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці".

Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?", - додав він, натякаючи, зокрема, на Китай.

Нагадаємо, що час від часу від французького президента Еммануеля Макрона лунають заяви про "необхідність діалогу з Росією".

Так, нещодавно він сказав, що Париж підтримує український народ у його боротьбі проти російської агресії, але нібито "необхідність у підтримці діалогу з РФ все ще існує".

Додамо, що Макрон також заявляв про те, що Росії нібито будуть потрібні "гарантії безпеки" після завершення війни проти України. За на французького лідера очікувано полився шквал критики.

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