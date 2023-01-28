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Макрон заявил о желании продолжать говорить с Россией, несмотря на критику

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией". Даже несмотря на критику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона, которого цитирует TF1 INFO.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня из-за диалога Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - цитирует французский телеканал Макрона во время приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года.

Он сказал, что "все страны несут ответственность за мировой порядок и должны содействовать его поддержке".

Макрон также призвал Китай выступить против "империалистической войны" в Украине.

"Но кто мог бы защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закрыли глаза на империалистическую войну?", - добавил он, намекая, в частности, на Китай.

Напомним, что время от времени от французского президента Эммануэля Макрона звучат заявления о "необходимости диалога с Россией".

Так, недавно он сказал, что Париж поддерживает украинский народ в его борьбе против российской агрессии, но якобы "необходимость в поддержке диалога с РФ все еще существует".

Добавим, что Макрон также заявлял о том, что России будут якобы нужны "гарантии безопасности" после завершения войны против Украины. Из-за чего на французского лидера ожидаемо полился шквал критики.

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ФранцияРоссийская ФедерацияПарижЭммануэль Макрон