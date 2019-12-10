Макрон заявил о восстановлении дипломатических отношений между Украиной и РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения. Об этом он сообщил во время пресс-концеренции по итогам нормандского саммита, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это первая встреча президентов Украины и России, во время которой они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов.

"Я не могу говорить об оттепели, но о восстановлении дипломатических отношений. Это первая встреча Путина и Зеленского. Они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов. Первое - это обмен пленными. Также важная договоренность о прекращении огня и отвода войск. Есть политическая воля, которая приведет к тому, что будет круглосуточное слежение за ситуацией на Востоке", - заявил Макрон.

Напомним, Эммануэль Макрон по итогам нормандской встречи заявил, что во время встречи лидеров "нормандской четверки" был достигнут прогресс в отношениях.

Кроме того, он отметил, что лидеры "нормандской четверки" договорились, что следующая встреча в нормандском формате состоится через четыре месяца. Также он добавил, что лидеры "нормандской четверки" должны отстроить новую архитектуру доверия через урегулирования безопасности на Донбассе.