Макрон заявил о разработке маршрута вывоза зерна из Украины через Румынию

"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который пройдет через Румынию, ведь Одесса находится за несколько километров (от границы - ред.). Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон.

По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или железной дороге. Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции разблокировки порта Одессы.

Отметим, в Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и другого продовольствия и рассматривает для этого Дунайское направление.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

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