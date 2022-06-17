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Макрон заявил о разработке маршрута вывоза зерна из Украины через Румынию

Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн тонн зерновых, которые заблокированы в украинских портах Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмануэля Макрона в эфире TF1.

"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который пройдет через Румынию, ведь Одесса находится за несколько километров (от границы - ред.). Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон.

По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или железной дороге. Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции разблокировки порта Одессы.

Отметим, в Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и другого продовольствия и рассматривает для этого Дунайское направление.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

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РумынияЭммануэль Макронпродовольственный кризис